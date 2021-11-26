Karpınar: “İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz”

Kadına yönelik şiddettin arttığına dikkati çeken CHP Elbistan Kadın Kolları Başkanı Vijdan Karpınar, İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılmasını da kabul etmediklerini belirtti.

‘Kadınlar sırf kadın oldukları için öldürülüyor, şiddete uğruyor’ diyen Başkan Karpınar, şöyle devam etti:

“Bizler, en temel hakkımız olan yaşam hakkımıza sahip çıkmak için direniyoruz. Kadınların can simidi olan İstanbul Sözleşmesi’nden bir gece yarısı, tek adamın kararıyla çıkılmasını asla kabul etmiyoruz! İlk seçimlerde kadın düşmanı zihniyeti sandığa gömeceğiz ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz verdiği gibi ilk bir hafta içinde İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden yürürlüğe koyacağız.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, geçen yıl sözleşmenin bir maddesini hayata geçirdik ve Genel Merkezimizde “Alo Şiddet” hattı kurduk. Yaşam en temel haktır diyerek projemize “YaşamHak” adını verdik. 444 82 85 numaralı hattımızı arayan tüm şiddet mağduru kadın ve çocuklara, 7/24 ücretsiz destek hizmetleri verdik ve vermeye devam ediyoruz. Projemiz kanalıyla şunu daha net görüyoruz: İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararından sonra iletilen şiddet vakalarında artış var.

Eğer İstanbul Sözleşmesi yürürlükte olsaydı ve uygulansaydı; şiddet uygulayan birçok fail caydırıcı cezalar alacaktı. İmza tarihinden bu yana öldürülen binlerce kadın bugün hayatta olacaktı, katiller “yatarım üç beş ay, çıkarım” rahatlığıyla hareket etmeyecekti. Çocuğa yönelik cinsel istismarda bulunanlar, delil yetersizliği gerekçesi ile tahliye edilmeyecekti. Süreli nafaka ve aile hukukunda arabuluculuk gibi konular tartışmaya bile açılmayacaktı. Sözleşme her gün aşındırılmaya çalışılan haklarımıza koruyucu kalkan olacaktı. Katiller, cinayeti işlemeden önce nasıl ceza indirimi alacaklarına ilişkin internet araması yaptılar. Yargılanırken bahanelerin arkasına sığındılar. Önceki yargı kararlarından cesaret aldılar!”

İktidara geldiklerinde kadınlar için ekonomik, sosyal ve sağlık alanlarında bir dizi programı hayata geçireceklerini anlatan CHP Elbistan Kadın Kolları Başkanı Vijdan Karpınar, “AKP iktidarında kadına yönelik ekonomik şiddet de arttı; çalışabilir nüfustaki her 3 kadından ikisi işsiz. Her iki kadından biri kayıt dışı çalışıyor. Kadınlar eşit işe eşit ücret almıyor. Bizlere, ne giyeceğimizden, kaç çocuk doğuracağımıza kadar dayatılan bir hayat reva görüldü.

Bizler, AKP’nin kadın cinayetlerini “fıtrat” ve “kader” söylemine mahkum ettiğinizi unutmuyoruz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiğimizdeki yol haritamızı “Altı Ayda Altı Kolaylık” başlığıyla açıkladı. İktidara geldiğimizde ilk altı ayda ne mi yapacağız? Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz derhal başlayacak. Aile destekleri sigortasını hayata geçireceğiz. Kadın istihdamını arttıracağız. Ev kadınlarına iş, eve aş sağlayacağız. Boşanan kadınlar için “yeni başlangıçlar fonu” oluşturacağız. Doğum izni uygulamasını geliştireceğiz. Ve son olarak da güçlü bir kadın sağlığı programını başlatacağız” ifadelerini kullandı.