Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
TOKİ projesinde yüklenici firma konkordato ilan etti
TOKİ projesinde yüklenici firma konkordato...
Karın atardamarı tıkalı olan hastaya hayat kurtaran operasyon
Karın atardamarı tıkalı olan hastaya...
Minik elleri ile fidan diktiler
Minik elleri ile fidan diktiler
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 35 zam geldi
Konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde...
Halk ekmekte pide ve ekmeğin fiyatı 1 lira olacak
Halk ekmekte pide ve ekmeğin...
banner191
banner162

Karın atardamarı tıkalı olan hastaya hayat kurtaran operasyon

Elbistan’da karın atardamarı tamamen tıkalı olan hasta, Kalp Merkezi’nde ilk kez yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Karın atardamarı tıkalı olan hastaya hayat kurtaran operasyon
banner167

Elbistan Devlet Hastanesi’nde yer alan Kalp Merkezi’nin, kalp damar rahatsızlıklarıyla ilgili yerinde ve hızlı müdahale şansı tanıması, hayat kurtarıyor. Birçoğu kritik olan operasyonlar için kilometrelerce uzaktaki hastanelere gitmek zorunda kalan hastalar, Elbistan Devlet Hastanesi Kalp Merkezi’nde sağlıklarına kavuşuyor.

Açıldığı günden beri ilklerin yaşandığı Kalp Merkezi, bu kez de 60 yaşındaki erkek hastanın umudu oldu. Rahatsızlığı sonucu Elbistan Devlet Hastanesi’ne başvuran hastanın, karın atardamarının tamamen tıkalı olduğu belirlendi. Hastanın karın atardamarı, Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Uzm. Dr. Ülker Kaya tarafından stent takılarak açıldı. Normalde karın açılarak büyük bir ameliyat şeklinde yapılan bu işlem anjiyografi ünitesinde kol damarından girilerek 2 saat içerisinde sonuçlandırıldı.

Bir gün hastanede yatırılan hasta ertesi gün taburcu edildi.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Karın Atardamarı Tıkalı Olan Hastaya Hayat Kurtaran Operasyon