Karın atardamarı tıkalı olan hastaya hayat kurtaran operasyon

Elbistan Devlet Hastanesi’nde yer alan Kalp Merkezi’nin, kalp damar rahatsızlıklarıyla ilgili yerinde ve hızlı müdahale şansı tanıması, hayat kurtarıyor. Birçoğu kritik olan operasyonlar için kilometrelerce uzaktaki hastanelere gitmek zorunda kalan hastalar, Elbistan Devlet Hastanesi Kalp Merkezi’nde sağlıklarına kavuşuyor.

Açıldığı günden beri ilklerin yaşandığı Kalp Merkezi, bu kez de 60 yaşındaki erkek hastanın umudu oldu. Rahatsızlığı sonucu Elbistan Devlet Hastanesi’ne başvuran hastanın, karın atardamarının tamamen tıkalı olduğu belirlendi. Hastanın karın atardamarı, Prof. Dr. Alptekin Yasım ve Uzm. Dr. Ülker Kaya tarafından stent takılarak açıldı. Normalde karın açılarak büyük bir ameliyat şeklinde yapılan bu işlem anjiyografi ünitesinde kol damarından girilerek 2 saat içerisinde sonuçlandırıldı.

Bir gün hastanede yatırılan hasta ertesi gün taburcu edildi.