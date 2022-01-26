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Kardeşini öldüren ağabeye 18 yıl hapis

Elbistan’da, tartıştığı kardeşini bıçaklayarak ölümüne sebep olduğu gerekçesi ile yargılanan ağabey, 18 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kardeşini öldüren ağabeye 18 yıl hapis
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İlçeye bağlı Akören Mahallesi’ndeki bir besi çiftliğinde 17 Kasım 2020’de meydana gelen olayda, ağabey E.Ö. ile 36 yaşındaki kardeşi Erman Ö. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ağabeyi tarafından bıçaklanan Erman Ö., kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Katil zanlısı ağabey ise, olay yerinden kaçmıştı. Cinayet zanlısı ağabey, Jandarmanın Dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı geniş çaplı arama sonucu ilçeye bağlı Çıtlık Mahallesi kırsalındaki arazide yakalanmıştı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan ağabey E.Ö. hakkında Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşma sonucunda mahkeme heyeti, kardeşinin ölümüne neden olduğu gerekçesi ile sanık E.Ö.’ye 18 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Aynı davada, sanığın saklanmasına yardım ettiği gerekçesi ile bir kişiye de 5 ay hapis cezası verildi.

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Kardeşini öldüren Ağabeye 18 Yıl Hapis