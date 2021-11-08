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Karbonmonoksit seviyesinde endişe veren artış grafiklere yansıdı

Türkiye’nin en kirli havasına sahip olan Elbistan’da karbonmoniksit seviyesinde endişe veren kent için tehlike çanlarının çalmasına neden olan artış grafiklere yansıdı.

Karbonmonoksit seviyesinde endişe veren artış grafiklere yansıdı
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Havaların soğumasıyla birlikte ısınma amaçlı yakılan soba ve kaloriferler ile termik santral kaynaklı kirlilikle boğuşan Elbistan’da insan sağlığı açısından en önemli tehditlerden biri olan karbonmonoksit seviyesinde de artış gözleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sürekli İzleme Merkezi tarafından paylaşılan hava kirliliği raporlarına göre, gündüz saatlerinde 1 saatlik ortalaması 382 µg/m3 olarak ölçülen karbonmonoksit seviyesi, gece saatlerine kadar 6 kata yakın artış gösteriyor. Gece saatlerindeki seviye ise 1.820 µg/m3’e ulaşarak insan sağlığı açısından tehlikeli seviyelere ulaşıyor. Karbonmoniksit seviyesi, 8 saatlik ortalama baz alındığında ise, 718 µg/m3’ten 4.304 µg/m3’e kadar yükseliyor.

Uzmanlar ise, bu durumun yaşandığı bölgelere özel önlemler alması ve toplumun bu konuda eğitim ve farkındalığının artırılması halk sağlığı açısından önem ve öncelik arz ettiğine dikkat çekiyor. Duyarlı popülasyonların ve kronik hastalığı olanlar başta olmak üzere hassas grupların sokağa çıkmaması, sokağa çıkmak zorunda kalan herkesin bu süreçte sokakta geçirecekleri süre konusunda dikkatli olmasını isteyen uzmanlar, yerel yönetimlerin kalorifer ve sobaların yanma derecesi ile ilgili kararlar almalarının önemine vurgu yapıyor.

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Karbonmonoksit Seviyesinde Endişe Veren Artış Grafiklere Yansıdı