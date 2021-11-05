Karayolları ekipleri kış mevsimine hazır

Brifing sonrasında değerlendirme yapan Kaymakam Demir, vatandaşların özellikle karlı havalarda güvenli ve kesintisiz yolculuk yapmaları için seferber olunacağını söyledi.

Karayolları 58. Şube Şefliği, ilçenin diğer iller, ilçeler ve il merkezi ile bağlantısını sağlayan yaklaşık 500 kilometrelik sorumluluk sahasında kış mevsimi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Karayolları ekipleri, çetin kış şartlarında yoğun kar ve tipi nedeniyle olumsuzluk yaşanmaması için 55 personel ve 15 karla mücadele aracı ile 7 gün 24 saat boyunca teyakkuzda olacak.

Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, kış tedbirleri kapsamında hazırlıkları yerinde görmek için Elbistan İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Recep Üncü ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan’la birlikte Karayolları 58. Şube Şefliği’ni ziyaret etti. Ziyarette, Karayolları 58. Şube Şefi Murat Kurt tarafından Kaymakam Demir’e çalışmalar ve planlamalar hakkında detaylı brifing verildi.

Ziyaretle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Karayolları 58. Şube Şefliği’nin çok geniş bir sorumluluk sahasına sahip olduğunu belirtti.

Şefliğin karla mücadele kapsamında ihtiyaç duyulacak ekipman ve araçlar yönünden tüm hazırlıklarını şimdiden yapmasının önemine değinen Kaymakam Demir, “İklim ve coğrafi şartlar itibariyle bölgemizde kışlar çok sert geçiyor. İlçemizin ana bağlantı yollarında özellikle kış döneminde can ve mal güvenliği açısından daha hassas bir sürece girmiş bulunuyoruz. Karayolları 58. Şube Şefliğimiz başta ulaşım olmak üzere kış mevsimindeki olumsuzlukları önleme adına hazırlıklarını tamamlamış durumda. Karlı geçecek bu günlerde inşallah hiç bir yolumuz kapanmadan sıhhat ile geçireceğimiz bir kış çalışmasını yapacağız” dedi.

15 aracın sahada olacağını hatırlatan Kaymakam Demir, “Geçmiş yıllardan da edinilen tecrübe ve deneyimle birlikte karayollarımızda kış mevsimi için sorunlu noktalar başta olmak üzere ekiplerimiz her zaman teyakkuzda olacak. Karayollarımız, en zorunu düşünerek planlamasını yapmış durumda. Vatandaşlarımızın güvenli şekilde yolculuklarının sağlanması için bugüne kadar olduğu gibi bu kış mevsiminde de üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapacaklarına inanıyorum. Bizi misafir eden Karayolları 58. Şube Şefi Murat Kurt nezdinde tüm personellerimize çalışmalarında başarılar dilerim” şeklinde konuştu.