Karakuz Barajı’nda iki önemli çalışma sürüyor

Ayrıca, barajın göl alanında kalacak olan Gürün ilçesine bağlı Akdere köyünün yeni iskan alanı belirleme çalışmaları ile ilgili de bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Hurman Çayı üzerine inşa edilecek Karakuz Barajı ile Türkiye’nin en önemli ovalarından biri olan Afşin Ovası’ndaki sulama problemi çözülecek ve ovada yetiştirilecek olan tarım ürünleri ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Bölge çiftçisi için kurtarıcı gözüyle bakılan Karakuz Barajı’nın yapım ve sulama inşaatının tamamlanmasıyla Altunelma, Alemdar, Alparslan, Emirilyas, Çobanbeyli, Kangal, İnciköy, Berçenek, Tanır, Büğet, Kaşanlı, Çomudüz ve Arıtaş mahallelerindeki zirai araziler suyla buluşturulacak. Karakuz Barajı’nın yüksekliği temelden 77 metre kret uzunluğu 474.34 metre olacak. 91.03 hm3 su depolanacak olan barajdan 12 mahallenin arazileri sulanacak. Ayrıca saniyede 33 litre içme-kullanma suyu ve C Termik Santrali’ne de soğutma suyu verilecek. Barajda, barajda 4.48 mw kurulu gücünde HES yer alacak.

Barajın gövdesinin yer alacağı bölge ile ulaşım yollarındaki çalışmalar sürüyor. DSİ Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı Hasan Eler, Karakuz Barajı gövde yeri ve ulaşım yollarında yürütülen kamulaştırma çalışmalarını yerinde inceledi.

Karakuz Barajı ile ilgili bir diğer toplantı ise Gürün ilçesinin Akdere köyünde yapıldı. Baraj sularının altında kalacak köyle ilgili iskan duyurusu öncesinde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, DSİ Emlak ve Kamulaştırma Dairesi Başkanı Hasan Eler, DSİ 20. Bölge Müdür Yardımcısı Abdülkadir ŞAhin ve teknik heyet katıldı.

Toplantıda Akdere köyünde yaşayan vatandaşlara 5543 sayılı İskan Kanunu hakkında bilgilendirme yapıldı. Devlet Eliyle İskan ve Fiziksel İskan süreçlerinin ayrıntılı olarak görüşüldüğü toplantıda vatandaşlar tarafından gelen sorular cevaplandırıldı.