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Karakuz Barajı’nda arazi toplulaştırma ve TİGH çalışmaları başladı

Afşin’de 131 bin 740 dekar tarım arazisi suya kavuşturacak Karakuz Barajı ve Sulaması projesinde arazi toplulaştırma ve TİGH işi kapsamında toprak etüt çalışmaları başladı.

Karakuz Barajı’nda arazi toplulaştırma ve TİGH çalışmaları başladı
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Afşin’de Karakuz Barajı sulamasında yer alan bölgelerde Devlet Su İşleri (DSİ) Kahramanmaraş 20. Bölge Müdürlüğü tarafından Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri (TİGH) yapılıyor.

DSİ tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Karakuz Barajı ve Sulaması projesine dahil olan Altunelma, Alemdar, Alparslan, Emirilyas, Çobanbeyli, Kangal, İnciköy, Berçenek, Tanır, Büğet, Kaşanlı, Çomudüz, Çayırbağı (Arıtaş), Göllüce (Arıtaş), Gözübenli (Arıtaş), Kayaaltı (Arıtaş), Mustafakemalpaşa (Arıtaş), Yeşilyurt ve Pınarbaşı olmak üzere 19 bölgede arazi toplulaştırması yapılacak.

-Çiftçiler Karakuz Barajını Bekliyor

Karakuz Projesi'nin 2023 yılına kadar tamamlanarak, 131 bin 740 dekar alanda modern sulama sistemini çiftçilerimizin hizmetine sunulması hedefleniyor.

 Hurman Çayı üzerine inşa edilecek Karakuz Barajı ile Türkiye’nin en önemli ovalarından biri olan Afşin Ovası’ndaki sulama problemi çözülecek ve ovada yetiştirilecek olan tarım ürünleri ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Bölge çiftçisi için kurtarıcı gözüyle bakılan Karakuz Barajı’nın yapım ve sulama inşaatının tamamlanmasıyla Altunelma, Alemdar, Alparslan, Emirilyas, Çobanbeyli, Kangal, İnciköy, Berçenek, Tanır, Büğet, Kaşanlı, Çomudüz, ve Arıtaş mahallelerindeki zirai araziler suyla buluşturulacak.

Karakuz Barajı’ndan aynı zamanda yeni kurulacak olan Afşin- Elbistan C Termik Santrali’ne soğutma suyu verilecek.

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Karakuz Barajında Arazi Toplulaştırma Ve TİGH çalışmaları Başladı