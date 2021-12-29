Karakuz Barajı için acele kamulaştırma kararı

Karakuz Barajı projesi kapsamında Afşin ve Sivas’ın Gürün ilçe sınırları içerisinde yer alan 716 taşınmazın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 inci maddesi gereğince karar verildi. Söz konusu acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Afşin ilçesine bağlı Söğütlüdere ile Gürün ilçesinin Akdere, Başören, Güllübucak ve Bozhöyük mahallelerindeki taşınmazlar kamulaştırılacak. Kamulaştırma işlemleri Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nce yürütülecek.

Hurman Çayı üzerine inşa edilecek Karakuz Barajı ile Türkiye’nin en önemli ovalarından biri olan Afşin Ovası’ndaki sulama problemi çözülecek ve ovada yetiştirilecek olan tarım ürünleri ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Bölge çiftçisi için kurtarıcı gözüyle bakılan Karakuz Barajı’nın yapım ve sulama inşaatının tamamlanmasıyla Altunelma, Alemdar, Alparslan, Emirilyas, Çobanbeyli, Kangal, İnciköy, Berçenek, Tanır, Büğet, Kaşanlı, Çomudüz ve Arıtaş mahallelerindeki zirai araziler suyla buluşturulacak. Karakuz Barajı’nın yüksekliği temelden 77 metre kret uzunluğu 474.34 metre olacak. 91.03 hm3 su depolanacak barajdan ayrıca saniyede 33 litre içme-kullanma suyu ve C Termik Santrali’ne de soğutma suyu verilecek. Barajda, barajda 4.48 mw kurulu gücünde HES yer alacak.