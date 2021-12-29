Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Jandarmadan tombala baskını: 27 bin lira ceza yediler
Jandarmadan tombala baskını: 27 bin...
Hastaneye ‘pansuman’ gibi atama
Hastaneye ‘pansuman’ gibi atama
500 kişilik öğrenci yurdunun ihale takvimi açıklandı
500 kişilik öğrenci yurdunun ihale...
Hava kirliliğine AB destekli ‘CityAir’ projesi çözüm üretecek
Hava kirliliğine AB destekli ‘CityAir’...
Elbistan Devlet Hastanesi’ne 128 kesitli tomografi cihazı
Elbistan Devlet Hastanesi’ne 128 kesitli...
banner191
banner162

Karakuz Barajı için acele kamulaştırma kararı

Hurman Çayı üzerine yapılan ve 131 bin 740 dekar araziyi suya kavuşturacak Karakuz Barajı projesinde toplam 716 parsel için acele kamulaştırma kararı verildi.

Karakuz Barajı için acele kamulaştırma kararı
banner167

Karakuz Barajı projesi kapsamında Afşin ve Sivas’ın Gürün ilçe sınırları içerisinde yer alan 716 taşınmazın Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü DSİ tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 inci maddesi gereğince karar verildi. Söz konusu acele kamulaştırma kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Afşin ilçesine bağlı Söğütlüdere ile Gürün ilçesinin Akdere, Başören, Güllübucak ve Bozhöyük mahallelerindeki taşınmazlar kamulaştırılacak. Kamulaştırma işlemleri Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nce yürütülecek.

Hurman Çayı üzerine inşa edilecek Karakuz Barajı ile Türkiye’nin en önemli ovalarından biri olan Afşin Ovası’ndaki sulama problemi çözülecek ve ovada yetiştirilecek olan tarım ürünleri ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Bölge çiftçisi için kurtarıcı gözüyle bakılan Karakuz Barajı’nın yapım ve sulama inşaatının tamamlanmasıyla Altunelma, Alemdar, Alparslan, Emirilyas, Çobanbeyli, Kangal, İnciköy, Berçenek, Tanır, Büğet, Kaşanlı, Çomudüz ve Arıtaş mahallelerindeki zirai araziler suyla buluşturulacak. Karakuz Barajı’nın yüksekliği temelden 77 metre kret uzunluğu 474.34 metre olacak. 91.03 hm3 su depolanacak barajdan ayrıca saniyede 33 litre içme-kullanma suyu ve C Termik Santrali’ne de soğutma suyu verilecek. Barajda, barajda 4.48 mw kurulu gücünde HES yer alacak.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Karakuz Barajı Için Acele Kamulaştırma Kararı