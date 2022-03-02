Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Karahasanuşağı’ndaki taşınmazların satış ihalesi ertelendi
Karahasanuşağı’ndaki taşınmazların satış ihalesi ertelendi
Öğretmenevi kompleksinde proje revizyonu onaylandı
Öğretmenevi kompleksinde proje revizyonu onaylandı
Elektrik faturalarında KDV oranı düştü, tüketim sınırı arttı
Elektrik faturalarında KDV oranı düştü,...
KAMED üyesi gençler, sorumsuzluk örneğine duyarsız kalmadı
KAMED üyesi gençler, sorumsuzluk örneğine...
Öztunç, Kangal Mahallesi’ndeki çamurlu yol sorununu TBMM’ye taşıdı
Öztunç, Kangal Mahallesi’ndeki çamurlu yol...
banner191
banner162

Karahasanuşağı’ndaki taşınmazların satış ihalesi ertelendi

Elbistan Milli Emlak Şefliği’nin, ilçeye bağlı Karahasanuşağı Mahallesi’ndeki 94 taşınmazın satışı için düzenleyeceği ihale, ileri bir tarihe ertelendi.

Karahasanuşağı’ndaki taşınmazların satış ihalesi ertelendi
banner167

Elbistan Milli Emlak Şefliği, ilçeye bağlı Karahasanuşağı Mahallesi’nde yer alan ve imar durumu konut alanı şeklinde olan 94 taşınmazı, açık teklif usulüyle satışa çıkarmıştı. Mahalledeki konut alanı niteliğindeki taşınmazlar için 5 bin ila 20 bin lira arasında muhammen bedel belirlenmişti. Taşınmazların ihalesinin ise, Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda 3 Mart Çarşamba günü yapılacağı duyurulmuştu.

Alınan karar doğrultusunda söz konusu mahalledeki taşınmaz satışına yönelik ihale, ileri bir tarihte yapılacak. Yeni ihalenin tarih ve saati, Elbistan Milli Emlak Şefliği’nce duyurulacak.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Karahasanuşağındaki Taşınmazların Satış Ihalesi Ertelendi