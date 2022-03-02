Karahasanuşağı’ndaki taşınmazların satış ihalesi ertelendi

Elbistan Milli Emlak Şefliği, ilçeye bağlı Karahasanuşağı Mahallesi’nde yer alan ve imar durumu konut alanı şeklinde olan 94 taşınmazı, açık teklif usulüyle satışa çıkarmıştı. Mahalledeki konut alanı niteliğindeki taşınmazlar için 5 bin ila 20 bin lira arasında muhammen bedel belirlenmişti. Taşınmazların ihalesinin ise, Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda 3 Mart Çarşamba günü yapılacağı duyurulmuştu.

Alınan karar doğrultusunda söz konusu mahalledeki taşınmaz satışına yönelik ihale, ileri bir tarihte yapılacak. Yeni ihalenin tarih ve saati, Elbistan Milli Emlak Şefliği’nce duyurulacak.