Karahasanlılar Derneği’nden TBMM Başkanı Şentop’a iade-i ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, geçtiğimiz aylarda Elbistan’da ziyaretler gerçekleştirmişti. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, 1986 yılında görev yaptığı Karahasanuşağı Mahallesi’ni de ziyaret etmiş, mahalle halkıyla bir araya gelmişti. Şentop bu ziyaretini sosyal medya hesabından, “1986'da, kısa bir süre de olsa, görev yaptığım Elbistan Karahasanuşağı Mahallesini (önceki hali ile köyünü) ziyaret ettik. Samimiyet, teveccüh, hatırşinaslık bizi çok duygulandırdı” ifadeleriyle paylaşmıştı.

Karahasanlılar Federasyonu ve EKARDER yöneticileri ile mahalle muhtarları da Şentop’a iade-i ziyaret gerçekleştirdi. Karahasanlılar heyetini makamında ağırlayan Şentop, uzun süren sohbette ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç’in eşlik ettiği Karahasanlılar da Şentop’un kendilerine zaman ayırıp makamında ağırlaması ve resmi konutta yemek vermesinden dolayı teşekkürlerini sundular.