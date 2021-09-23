Karaelbistan MTAL’de Mesleki Açık Öğretim Lisesi kayıtları sürüyor

Elektrik elektronik teknolojileri ve tesisat teknolojisi alanında öğrenci kabul edeceklerini belirten Karaelbistan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erdal Şakalar, Mesleki Açık Lisede 10 yılı aşkın tecrübe ile bölgede hizmet verdiklerini hatırlattı.

Kayıt işlemleri için son başvuru tarihinin 1 Ekim olduğunu bildiren Şakalar, şunları söyledi:

“Yetişmiş kalifiye elemana ihtiyaç duyulan elektrik elektronik teknolojileri, tesisat teknolojileri ve iklimlendirme (doğalgaz) alanlarında eğitim vermekteyiz. Okulumuz herhangi bir nedenle örgün eğitime ara vermiş, çalışma şartlarından dolayı ortaokuldan sonra okuyamamış veya düz lise mezunu iken meslek lisesi diploması almak isteyen gençlerimize diploma alma olanağı sağlamaktadır. Ayrıca kalfalık ve ustalık belgesi olan öğrencilere alanlarında erken mezun olma olanağı sunmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen ilgilileri okulumuza beklemekteyiz. Kayıtlar, 1 Ekim 2021 tarihine kadar okul müdürlüğümüzce yapılmaktadır.”