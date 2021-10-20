Kara’dan KMBGC’ye ziyaret

Kısa bir süre önce Basın İlan Kurumu Kahramanmaraş Şube Müdürlüğüne atanan Veysel Kara, Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti’ne (KMBGC) yaptığı ziyarette Başkanı Arslan Deveboynu, Başkan Yardımcısı Mehmet Yüzbaşıoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Fiskeci, Erol Öner, Faruk Aktemur, Okkaş Saatçi ve Selçuk Kösebalaban ile Genel Sekreter Mahmut Beyaz’dan oluşan heyetle görüş alışverişinde bulundu.

KMBGC heyeti, Kara’ya nazik ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

BİK Kahramanmaraş Müdürü Veysel Kara ise misafirperverliğinden dolayı Başkan Deveboynu ve yönetimine teşekkürlerini iletti. Öte yandan Kara, ziyarette Başkan Deveboynu’na Basın İlan Kurumu yayınlarından biri olan ‘Basın Gözünden Ayasofya’ adlı kitabı hediye etti.