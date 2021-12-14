Karaçar’a 20 bin metrekarelik kilit parke yol Nurhak’ın iki kırsal mahallesi Kullar ve Tatlar’da atıl kamu kurumlarını yenileyerek Millet Konakları’na dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, Karaçar’da da yaklaşık 20 bin metrekarelik parke çalışmasıyla ulaşım sorununa çözüm oluyor.

14 Aralık 2021 Salı 16:18