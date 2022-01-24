Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Doktor beklerken hemşire ve ebe atandı
Doktor beklerken hemşire ve ebe...
Omicron, vaka yoğunluğunu yüz binde 92’ye çıkardı
Omicron, vaka yoğunluğunu yüz binde...
Öztunç’tan Malatya yoluna 11 bin lira ödenek ayrılmasına tepki
Öztunç’tan Malatya yoluna 11 bin...
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri belli oldu
Emekli maaşlarında fark ödeme tarihleri...
Kar ve şiddetli tipi yollarda geçit vermiyor
Kar ve şiddetli tipi yollarda...
banner191
banner162

Kara saplanan ambulans ve özel aracı jandarma ekipleri kurtardı

Afşin ilçesinde araçları ile kara saplanan ambulans ile özel araçlarında mahsur kalan 2 vatandaşın yardımına jandarma ekipleri koştu.

Kara saplanan ambulans ve özel aracı jandarma ekipleri kurtardı
banner167

Bölgede etkili olan yoğun kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Afşin ilçesine bağlı kırsal Berçenek Mahallesi’nde 34 LU 4488 plakalı araçları ile yola çıkan 2 kişi, kara saplandı. Kendi imkanları ile 2 saatlik uğraşın ardından araçlarını çıkaramayan vatandaşlar, jandarma ekiplerini arayarak mahsur kaldıklarını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, küreklerle karı temizleyerek aracı kurtardı.

Yine ilçeye bağlı Çomudüz Mahallesi’nde bir hastalanan vatandaşı hastan götürmek üzere yola çıkan ambulans, kara saplandı. Ambulansın kara saplandığını gören vatandaşlar, hastayı traktörle taşıyarak ana yola çıkardı. Traktörle getirilen hasta, jandarma ekiplerinin sırtında taşınarak ambulansa konuldu. Jandarma ekipleri, ambulansı saplandığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı. Trafik timlerinin desteği ile 3 sağlık personeli ve 1 de hastanın bulunduğu ambulans kurtarılarak hastaneye doğru yola çıktı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Kara Saplanan Ambulans Ve özel Aracı Jandarma Ekipleri Kurtardı