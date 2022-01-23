Kar ve şiddetli tipi yollarda geçit vermiyor

Elbistan ve çevresinde etkili olan kar yağışı ile şiddetli tipi, ulaşımda aksamalara neden olurken; yollarda mahsur kalanlar da ekiplerin yardımıyla kurtarılmaya çalışılıyor.

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan kar yağışı, yollardaki vatandaşlar için çileye dönüştü. Elbistan’ı çevreleyen il ve ilçelerde çok sayıda vatandaş, kapanan yollar nedeniyle mahsur kaldı. Malatya-Kayseri yolunun kapanması nedeniyle, birçok otobüs firmasını rotasını Elbistan’a çevirmek zorunda kaldı.

Elbistan-Nurhak, Elbistan-Malatya, Elbistan-Ekinözü, Elbistan-Gürün ve Elbistan-Darende karayollarında da aynı manzaralar yaşanıyor. Elbistan-Nurhak karayolu uzun süre kapalı kalırken, Kahramanmaraş-Göksun ve Göksun-Pınarbaşı yolunda da ağır araçların trafiğe çıkmasına izin verilmiyor.

Elbistan-Çoğulhan karayolunda bir işçi servisi şarampole girdi. Yoldaki tipi nedeniyle işçiler, 1 saat gecikme ile işbaşı yapabildi.

Afşin’de, araçları ile kara saplandıktan sonra 5 saat kurtarılmayı bekleyen beş vatandaşın imdadına jandarma ekipleri yetişti. Donmak üzere olan vatandaşlar, şahısları araçları ile birlikte kurtardı.

Elbistan-Göksun karayolunda da bir yolcu otobüsü kaydı. Alınan bilgiye göre, 44 AK 713 plakalı yolcu otobüsü, kırsal Kanlıkavak Mahallesi yakınlarında kayarak kara saplandı. Jandarma ve AFAD ekiplerince otobüsteki 30 yolcu, başka bir otobüsle tahliye edilerek ilçe merkezine getirildi.

İl merkezinde de yoğun kar yağışı nedeniyle memleketlerine gidemeyenler şehirlerarası otobüs terminalinden alınarak misafirhaneye yerleştirildiler.

Kahramanmaraş - Kayseri karayolunun kapanmasıyla birçok yolcu otobüsü yolda kaldı. Yolcuların bir kısmı otogarda umutla beklerken, otobüsleri kar nedeniyle rötar yapan vatandaşlar çaresiz kaldı. Yolcular, Büyükşehir Belediyesi tarafından misafirhaneye yerleştirildi.

Elbistan Kaymakamlığı, olumsuz hava şartları nedeniyle yola çıkacak vatandaşları bir kez daha uyardı.

Açıklamada, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça özel araçlarla trafiğe çıkmamaları istenirken; kar lastiği ve zincirsiz araçların da yolcululuğuna izin verilmeyeceği vurgulandı.

Karayolları ekiplerinin, tüm yollardaki kar ve tipi ile mücadelesi ise sürüyor. Yola çıkacakların, uyarıları mutlaka göz önünde bulundurması gerekiyor.