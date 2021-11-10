Kapalı spor salonunda son rötuşlar yapılıyor

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, 1 ana salon ve 4 de yan salonuyla il düzeyindeki kapalı spor salonunda incelemelerde bulundu. Başkan Gürbüz, İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Mevlüt Türkan ile yüklenici firmanın yetkilileri ile birlikte spor tesisini inceleyerek bilgi aldı.

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yılsonuna bitirilmesi hedeflenen projenin kente spor alanında çok önemli bir kazanım sağlayacağını belirtti.

Kapalı spor salonunun dizaynı ve 3 bin seyirci kapasitesi ile birçok ili geride bıraktığını ifade eden Başkan Gürbüz, en önemli eksiklerden biri olan doğalgazla ilgili de çözümün sağlandığını dile getirdi.

Gençlerin birçok spor dalını aynı anda yapmalarını sağlayacak tesisin, olimpik yüzme havuzunun da eklenmesiyle geleceğin milli sporcularının yetişmesi için bir başlangıç noktası olacağını anlatan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, şu ifadeleri kullandı:

“Kentimiz adına önemli bir kazanım olarak gördüğümüz spor salonumuzda hummalı bir çalışma sürdürülüyor. Biz de doğalgaz sorununun çözümü ve bağlantı yollarının yapımı noktasında belediye olarak girişimlerde bulunduk. Büyükşehirlerde bile az rastlanan bir kapasiteye sahip tesisimizin aralık ayının sonu itibariyle bitirilmesi planlanıyor. Bu da artık açılış noktasına geldiğini ve geriye bir tek çevre düzenlemesinin kaldığını gösteriyor. Elbistan halkımız adına Sayın Cumhurbaşkanımızın nezdinde hükümetimize ve bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız, sporun her branşı ve gençlerimizin bu anlamdaki sportif ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili çok büyük yatırımlar yapıyor. Bu anlamda değerli bakanımız Mahir Ünal beyefendi de bu tesisin planlama aşamasından yapım aşamasına kadar ve bugünlere gelinceye kadar çok büyük emek ve gayret gösterdi. Kendisine de şehrimiz adına müteşekkirim.”

Elbistan’ın genç nüfus anlamında çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Başkan Gürbüz, tesisin sporculara kapılarını açmasıyla birlikte kentin sportif yaşamın da merkezi olacağına değindi.

Başkan Gürbüz, “Kahramanmaraş’ta en büyük salon 2 bin 500 kişi kapasiteli. Elbistan’da ise 3 bin kişilik bir kapasite var. Bu da artık Elbistan, bölgesel düzeyde yaklaşık 350 bin nüfusa hizmet eden bir ticaret merkezi olmasının yanı sıra sporun da merkezi haline geldiğinin göstergesi. Bu anlamda bizim için son derece güzel bir yatırım. Bu tesisin yüzme havuzları ile de desteklenmesini arzu ediyoruz. Spor bakanlığımız ve hükümetimizin bu alandaki yatırımları da programa alacağını umut ediyorum. Elbistan’ın hem olimpik hem de yarı olimpik ve buna benzer spor alanlarına kavuşması gerekiyor” diye konuştu.