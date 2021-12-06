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Kandil Barajı’nda balık avlak sahası kiralanacak

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ekinözü ilçesi sınırları içerinde kalan Kandil Baraj gölünün su ürünlerine ait istihsal hakkını 5 yıllığına ihale ile kiralayacak.

Kandil Barajı’nda balık avlak sahası kiralanacak
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5 tür balık için teklif alınacak ihale, 21 Aralık salı günü gerçekleştirilecek. İhaleyi kazanan firmaya toplam 22 bin kilogram balık avlama izni verilecek.

Kahramanmaraş Su ve Su Alanları İle İçsulardaki Su Ürünleri İstihsal Hakkının Kiraya Verilme Komisyonu’nca gerçekleştirilecek ihalede kazanan firma ile 5 yıllık kira sözleşmesi imzalanacak. İlk yıl için belirlenen muhammen bedel ise 10 bin 998 olacak.

Kandil Barajı dahilinde bulunan 1400 hektarlık alanla sınırlı olacak kiralama ihalesinde yıllık olarak 5 bin 682 kilogram bıyıklı balık, 490 kilogram inci balığı, 12 bin 178 kilogram sazan, 1380 kilogram siraz ve 2 bin 270 kilogram da tatlı su kefali kotası belirlendi.

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Kandil Barajında Balık Avlak Sahası Kiralanacak