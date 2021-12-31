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Kamyonun çarptığı otomobil 2 arkadaşı yaşamdan kopardı

Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafriyat kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Kamyonun çarptığı otomobil 2 arkadaşı yaşamdan kopardı
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Kaza, Onikişubat İlçesi Doğu Çevre Yolu'nda meydana geldi. U.Y. idaresindeki 46 DM 094 plakalı hafriyat kamyonu, çevre yolundan üniversite istikametine seyir halindeyken ışıklı kavşakta 'U' dönüşü yaparak şehir merkezi istikametine dönmüş, o sırada üniversite istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Mehmet Zor (28), idaresindeki 06 BTZ 637 plakalı otomobil hafriyat kamyonuna çarptı.  Kazada, otomobil sürücüsü Mehmet Zor, olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde yolcu konumda bulunan ve sürücünün arkadaşı Hasan Nacar'ı da (32) sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Nacar, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden arkadaşların cenazesi, il merkezinde defnedildi.

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