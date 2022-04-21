Kamyonetle bisiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Tepebaşı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burak T.’nin kullandığı 46 VG 642 plakalı kamyonetle Hamit Y. idaresindeki bisiklet bir anlık dikkatsizlik sonucu çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen bisiklet sürücüsü yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralı, tedavi altına alındı. Hamit Y.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, ehliyeti olmayan kamyonet sürücüsüne cezai işlem uygularken kazayla ilgili de tahkikat başlatıldı.