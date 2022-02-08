Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Çöllolar’a bakanlık oluru
Çöllolar’a bakanlık oluru
Yeni ünitelerle ilgili planlanan halkın katılımı toplantısı ertelendi
Yeni ünitelerle ilgili planlanan halkın...
Pancar paraları 16 Şubat’ta ödenecek
Pancar paraları 16 Şubat’ta ödenecek
Meteoroloji, Elbistan’ı ‘sarı’ kodla uyardı
Meteoroloji, Elbistan’ı ‘sarı’ kodla uyardı
Mazot, gübre, buzağı ve manda destekleme icmalleri askıya çıktı
Mazot, gübre, buzağı ve manda...
banner191
banner162

Kamu-Sen, yoksulluk sınırını 5 bin 584 lira olarak açıkladı

Türkiye Kamu-Sen, çalışan bir kişinin yoksulluk sınırını 5 bin 584 lira, dört kişilik ailenin asgari geçim haddini ise 11 bin 898 lira olarak hesapladı.

Kamu-Sen, yoksulluk sınırını 5 bin 584 lira olarak açıkladı
banner167

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun Ar-Ge Merkezince TÜİK'in Ocak 2022 fiyatlarıyla hazırlanan Asgari Geçim Endeksi'nde, çalışan bir kişinin açlık sınırı 4 bin 433 lira, yoksulluk sınırı ise 5 bin 584 lira olarak belirlendi. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 11 bin 898 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 4 bin 240 lira olduğu belirtildi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, çalışanların cebine yansıyan enflasyonun açıklanan enflasyondan daha fazla olduğunu savundu.

Başkan Kahveci, "Daha ilk aydan 6 ay için yapılan maaş zammını aşan ve yıllık zam oranının tamamına yaklaşan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Son bir ayda dört kişilik ailenin aylık zorunlu harcaması 1525 lira artmıştır. Geçen her an kamu çalışanlarının aleyhine işlemekte, maaşlar enflasyon karşısında erimektedir. Yüksek enflasyon döneminde ortaya çıkan mağduriyeti gidermek adına, mahsuplaşma için 6 ay beklenmeden, her ay ortaya çıkan farkın maaşlara yansıtılması ve üzerine refah payı ilave edilerek kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmeyeceği sözünün hayata geçirilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
KamuSenYoksulluk Sınırını 5 Bin 584 Lira Olarak Açıkladı