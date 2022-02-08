Kamu-Sen, yoksulluk sınırını 5 bin 584 lira olarak açıkladı

Türkiye Kamu-Sen'den yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun Ar-Ge Merkezince TÜİK'in Ocak 2022 fiyatlarıyla hazırlanan Asgari Geçim Endeksi'nde, çalışan bir kişinin açlık sınırı 4 bin 433 lira, yoksulluk sınırı ise 5 bin 584 lira olarak belirlendi. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim haddi 11 bin 898 lira, ortalama gıda ve barınma harcamaları toplamı ise 4 bin 240 lira olduğu belirtildi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, çalışanların cebine yansıyan enflasyonun açıklanan enflasyondan daha fazla olduğunu savundu.

Başkan Kahveci, "Daha ilk aydan 6 ay için yapılan maaş zammını aşan ve yıllık zam oranının tamamına yaklaşan bir enflasyonla karşı karşıyayız. Son bir ayda dört kişilik ailenin aylık zorunlu harcaması 1525 lira artmıştır. Geçen her an kamu çalışanlarının aleyhine işlemekte, maaşlar enflasyon karşısında erimektedir. Yüksek enflasyon döneminde ortaya çıkan mağduriyeti gidermek adına, mahsuplaşma için 6 ay beklenmeden, her ay ortaya çıkan farkın maaşlara yansıtılması ve üzerine refah payı ilave edilerek kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmeyeceği sözünün hayata geçirilmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.