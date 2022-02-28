KAMED üyesi gençler, sorumsuzluk örneğine duyarsız kalmadı

Parkta, vatandaşların bıraktıkları çöpleri tek tek toplayan KAMED Elbistan gönüllüleri, temizlik personellerine de çalışma sonrasında pasta sürprizi yaptı.

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ndeki bir kameriyede doğum günü kutlaması yapanlar, kutlama sonrasındaki çöplerini çöp kutusuna atmak yerine, masanın üzerinde bırakarak bölgeden ayrıldı. Kutlamaya katılanların, bu sorumsuzluğunu gösteren fotoğraf karesi, Elbistan Belediyesi’nin sosyal medya hesabından, ‘Ekiplerimiz temizliyor. Başka yorum yok. Sadece üzgünüz’ sözleri ile paylaşıldı.

‘Nasıl olsa bir temizleyen var’ mantığı ile çöpünü atmaya bile tenezzül etmeyenlerin sergilediği bu sorumsuzluk karşısında bir araya gelen Madde Bağımlılığı ile Mücadele Derneği (KAMED) Elbistan Şubesi’ne üye gençler, temizlik personelleri ile birlikte anlamlı bir dayanışma örneği sergiledi. Gençler, parkı boydan boya dolaşarak yerlere ve kameriyelere atılan çöpleri temizledi. Temizliğin sonunda ise, fedakarca görev yapan personellere KAMED gönüllülerinden pasta sürprizi geldi. Gönüllü gençler, pastayı temizlik personellerine ikram ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Gençlerin bu duyarlılığı ile ilgili olarak belediyenin sosyal medya hesabından, “Mücadelemizi gençlerimizle birlikte sürdürdüğümüz için çok şanslıyız, hepsi çok akıllı. Belediye sayfamızdan yapılan paylaşım üzerine, KAMED gönüllüsü gençlerimiz bugün personellerimizle birlikte parklarda temizlik yaparak, personelimize pasta sürprizinde bulundu” paylaşımı yapıldı.

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