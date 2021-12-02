Kalp Merkezi’nde ilk anjiyo yapıldı

Sağlık Bakanlığı, Elbistan Devlet Hastanesi’ne Kalp Merkezi kurulması için onay vermişti. AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal’ın girişimleri ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kazandırılan bu önemli merkez, kısa süre önce açılarak hasta kabulüne başladı. Kalp Merkezi’ndeki ilk anjiyo ise, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım ile kardiyoloji uzmanları Hayati Eren ile Ülker Kaya’nın gözetiminde erkek bir hastaya başarıyla gerçekleştirildi.

Elbistan Devlet Hastanesi, bölgenin ‘kalbi’ oldu

Elbistan Devlet Hastanesi, bölgenin en önemli sağlık merkezi haline geldi. 10 milyon liradan fazla yatırım bedeli bulunan Kalp Merkezi ile Elbistan Devlet Hastanesi, sadece Elbistan, Afşin, Nurhak, Ekinözü ve Göksun’un değil, Malatya ile Sivas’ın da bölgeye yakın ilçelerinin adeta kalbi konumuna geldi.

Elbistan Devlet Hastanesi’nde açılan Kalp Merkezi; anjiyo ünitesi, anjiyografi cihazı kurulu katater laboratuarı, 8 yataklı ikinci seviye koroner yoğun bakım servisi, üçüncü seviye bir izolasyon odası, 5 yataklı kardiyovasküler cerrahi (kvc) yoğun bakım birimi ve 2 adet kalp damar cerrahisi ameliyathanesini bünyesinde barındırıyor.

Tam donanımlı Kalp Merkezi’nin açılmasıyla birlikte il içi ve iş dışı sevklerin de yok denecek kadar azalması sağlanacak.

Kahramanmaraş il merkezinde 3 tane vardı

Kahramanmaraş’ta biri devlet hastanesi, biri üniversite hastanesi birisi de özel hastane bünyesinde olmak üzere toplam 3 adet Kalp Merkezi bulunuyordu. Elbistan’a açılan Kalp Merkezi, Türkiye’de de sınırlı sayıda ilçede bulunan ve Kahramanmaraş’taki ilk ilçe oldu. Görülme sıklığı yüksek olan ve müdahalede geç kalındığında telafisi mümkün olmayan sağlık sorunlarına sebep olan kalp damar hastalıklarında erken teşhis ve tedavi için büyük önem arz eden Elbistan Devlet Hastanesi Kalp Merkezi, 300 binden fazla insana hitap edecek.