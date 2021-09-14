Kalp Merkezi yılsonuna yetiştirilmeye çalışılıyor

Hastanedeki çalışmalar hakkında Ünal’a bilgi aktaran Başhekim Yasım, bölgede büyük ihtiyaç olarak görülen Kalp Merkezi’ni de yılsonuna kadar faaliyete geçirmeye çalışacaklarını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Alptekin Yasım, Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Sedat Akkan, İdari Mali İşler Müdürü Mehmet Doğan ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nazlı Toplama'dan oluşan heyeti makamında ağırladı.

Ziyarette Başhekim Yasım tarafından pandemi sürecinde hastanede verilen hizmetler, yılsonunda faaliyete geçmesi planlanan kalp merkezi ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan çalışmalar hakkında Ünal'a bilgi verdi.

Başhekim Yasım, Mahir Ünal'a ve İl Sağlık Müdürlüğü’ne hastaneyle ilgili olarak verdiği destekler için teşekkür etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da, Elbistan başta olmak üzere kuzey ilçeleri için Elbistan Devlet Hastanesi bünyesinde Kalp Merkezinin hizmete açılacak olmasının bölge halkına yönelik önemli bir sağlık yatırımı olacağını belirtti.

Ünal, Elbistan Devlet Hastanesi yöneticilerine ve personellerine de görevlerinde başarılar diledi.