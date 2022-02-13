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Kaldığı otel odasında ölü bulundu

Elbistan’da 71 yaşındaki bir adam, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Kaldığı otel odasında ölü bulundu
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Elbistan’da 71 yaşındaki bir adam, kaldığı otel odasında ölü bulundu. 
Edinilen bilgiye göre, İnönü Caddesi’ndeki bir otelde kalan Bekir Öz'den haber alamayan çalışanlar, durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin eşliğinde açılan kapıdan içeri giren görevliler, Öz'ü hareketsiz bir şekilde buldu. 112 Acil Servis görevlileri, yaptıkları kontrollerde Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümün şüpheli bulunması üzerine, polis olay yeri inceleme ekipleri, odada ve çevrede geniş çaplı araştırma yaptı. Toprakhisar Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Öz'ün cansız bedeni, otopsiye gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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