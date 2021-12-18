Kahvehane ve çay ocaklarındaki vatandaşlara trafik kuralları anlatıldı

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri, trafik kuralları ile ilgili olarak sürücü ve vatandaşlarda farkındalık düzeyini arttırmak amacıyla yaptıkları çalışmalara bir yenisini ekledi. Jandarma trafik timleri, Elbistan, Ekinözü ve Nurhak ilçelerinde kahvehaneler ile çay ocaklarında bulunan vatandaşlara hız kurallarına riayet, emniyet kemerinin önemi, seyir halinde iken cep telefonu kullanılmaması, traktörlerde rops demiri ve sarı çakar lamba, römorklarda ise reflektör kullanılması konuları başta olmak üzere kazalara karşı alınacak tedbirler konusunda ve güvenli trafik için yapılması gerekenler hususunda bilgilendirme yaptı.

Jandarma Trafik Timlerince faaliyette vatandaşlara trafik kuralları konusunda el broşürü dağıtıldı.