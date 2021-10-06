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Kahramanmaraş’tan rekor ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Eylül 2021 verilerine göre Kahramanmaraş’ın ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72 oranda yükselerek 135 milyon doları aştı.

Kahramanmaraş’tan rekor ihracat
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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Balcıoğlu, 2021 yılı Ocak-Eylül dönemi itibariyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artışla 989 milyon dolarlık bir ihracat rakamına ulaşıldığını söyledi.

Balcıoğlu, “İhracatta Türkiye ortalamasının çok üzerinde büyüme sağladık. Kahramanmaraş iş dünyası olarak kalite ve termin avantajımızı iyi kullanarak mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken yeni pazarlara açılarak ihracatta ciddi başarılara imza atıyoruz. 2021 yılını pandemiye rağmen ihracatta atılım yılı olarak değerlendiriyoruz. Tüm gücümüzle bunun için çalışıyoruz. 400 yüz ihracatçı şirketimizle 130 ülkeye ihracat yapıyoruz. Yatırım müracaatlarına baktığımızda önceki yılara göre ciddi ölçüde yükseliş var. 2020 ve 2021 döneminde yapılan yatırım müracaatı 14 milyar lirayı geçmiş durumda ve bu yatırımlar hızla üretime geçerek üretim, ihracat, istihdam ve sosyal kalkınmayı hızlandıracak” dedi.

Sanayileşmenin önemine vurgu yapan Balcıoğlu, “Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizde organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesi, turizmde yeni alanların açılması, havayolu başta olmak üzere ulaşım imkanlarının artırılması gibi başlıca konularda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kahramanmaraş’ın bunlara çok ihtiyacı var. Şehrimizde sanayileşme ile birlikte gelen ihracattaki artış kent ekonomisi için çok önemli. Üretim ve ihracatta Kahramanmaraş’ın yükselen bir başarıya sahip olduğu bariz şekilde görünüyor. Bu gayretlerinden dolayı tüm iş dünyamızı, ihracatçılarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

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