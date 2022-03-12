Kahramanmaraş’ta zirai don uyarısı

Sibirya’dan gelen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle il genelindeki üreticilere zirai don uyarısında bulunuldu.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, 16 Mart 2022 Çarşamba sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Doğu Akdeniz Bölgesinde gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.