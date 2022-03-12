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Kahramanmaraş’ta zirai don uyarısı

Son 35 yılın en kuvvetli kar fırtınasının etkisine giren Kahramanmaraş’ta üreticilere zirai don uyarısı yapıldı.

Kahramanmaraş’ta zirai don uyarısı
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Sibirya’dan gelen soğuk ve yağışlı hava nedeniyle il genelindeki üreticilere zirai don uyarısında bulunuldu.

Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, 16 Mart 2022 Çarşamba sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Doğu Akdeniz Bölgesinde gece ve sabah saatlerinde kıyılarda hafif, iç kesimlerinde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi.

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Kahramanmaraşta Zirai Don Uyarısı