Kahramanmaraş’ta ürünlerinde tağşiş yapan firmalar ifşa edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen işletmeler ve ürünlerinin parti numaraları ilan edildi.

Açıklamada, ülkede gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığı ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla, gıda ve gıdayla temas eden madde ve malzemelerin, üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerinin büyük titizlikle yürütüldüğü vurgulandı.

Ayrıca, laboratuar sonucuna göre taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen gıdaları üreten veya ithal eden, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üreten veya satan firmanın adı, ürün adı, markası, parti veya seri numarasını içeren bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığı belirtildi.

Tüketici sağlığının en üst düzeyde korunmasına yönelik yapılan kanun düzenlemesiyle gıdada taklit veya tağşiş cezalarının caydırıcı hale getirildiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda taklit ve tağşiş yapan gıda işletmecilerine gayrisafi gelirlerine bağlı olarak 50 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari ceza, hapis, adli para ve gıda sektörü faaliyetinden men cezaları getirildiğinin de altı çizildi.

Bakanlığın sitesinde yer alan duyuruda, alkollü ve alkolsüz içecekler, arıcılık ürünleri, baharat, bitki, çay ve kahve, bitkisel yağ, çikolata ve kakao ürünleri, enerji içecekleri, et ve et ürünleri, pastacılık ürünleri ve tatlılar, süt ve süt ürünleri, şekerli mamuller ve takviye edici gıdalarda taklit ve tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği belirlenen ürünlerin listesi yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı listede, Kahramanmaraş’ta faaliyet gösteren 2 dondurma ve 1 yoğurt firması yer aldı. Akif Beşen-Beşenoğlu Yörem Dondurma, ASDO Dondurma San. Tic. Ltd. Şti. ve İdeal Yoğurt-Halil Bozdağ adlı firmaların, ürünlerinde bitkisel yağ kullandığı belirtildi.