Kahramanmaraş’ta gönüllülere Turkovac aşısı yapılıyor

Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Kayseri Erciyes Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen Turkovac, KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde gönüllülere uygulanıyor.

Kahramanmaraş’ın çalışmalar kapsamında seçilmiş illerden biri olduğunu belirten KSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Ateş, Turkovac Faz 3 çalışması kapsamında gönüllü vatandaşlara Kahramanmaraş’ta uygulanmaya başlandığını söyledi.

Faz 3 çalışmaları kapsamında şu ana kadar aşı uygulanan gönüllülerde ciddi hiçbir yan etkinin görülmediğini vurgulayan Prof. Dr. Selma Ateş, “Aşı olmayan vatandaşlar toplum sağlığı açısından büyük tehlike oluşturmakta. Toplumsal bağışıklığın oluşabilmesi için herkesin aşılarını yaptırması ve bu konuda gereken hassasiyeti göstermesi gerekmektedir. Daha önce uygulanmaya başlanan Sinovac ve Biontech aşılarına ek olarak ilimizde Turkovac aşısı da tercihe bağlı uygulanmaya başlanmıştır” dedi.

Aşılamaların gönüllülük esasına dayandığını belirten Prof. Dr. Selma Ateş, “Zamanla yapılan aşılara bağlı oluşan antikor yanıtının azalmasını engellemek amacı ile daha önce 2 doz Sinovac ile aşılanmış olanlara hatırlatma dozunu yapmaktayız. Vatandaşlarımız Turkovac aşısının faz 3 çalışmalarına katılabilmek için, e-Nabız, 184 üzerinden veya 0 344 300 30 07 numaralı telefondan randevu ve ayrıntılı bilgi alabilirler. Başvurular tarafımızdan değerlendirilip uygun şartları sağlayan 18-60 yaş aralığında, Covid-19 geçirmemiş, iki doz Sinovac aşısı olan ve son olduğu Sinovac aşısının üzerinden en az 3 ay geçmiş, kronik rahatsızlığı bulunmayan vatandaşlarımıza hastanemizde Turkovac aşısını uygulayabiliyoruz. Vatandaşlarımız isterlerse de 3.doz aşılarını Sinovac olarak da tercih edebilirler. Turkovac aşısı ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların 0 344 300 30 07 numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirler” şeklinde konuştu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can ise, Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile Kayseri Erciyes Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen Turcovac’ın faz 3 çalışmalarının üniversitemizde gerçekleştiriliyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yerli aşı Turcovac’ın faz 3 çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte ülkemizin Covid-19 pandemisiyle mücadelede önemli bir aşama kaydedeceğini ifade eden Rektör Can, uygun şartları sağlayan vatandaşlarımızı Turkovac faz 3 çalışmalarına destek olmaya davet etti.