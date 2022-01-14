Kahramanmaraş’ta “Dijitalleşme ve Sosyal Medya Yönetimi” eğitimi

Basın İlan Kurumu İnsan Kaynakları Müdürlüğü ve Basın İlan Kurumu Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü işbirliğiyle Kahramanmaraş’ta resmi ilan ve reklam alma hakkını haiz gazetelerin temsilci ve çalışanlarına yönelik çevrimiçi eğitim yapıldı.

“Dijitalleşme ve Sosyal Medya Yönetimi “ konulu online eğitimde gazetelerin web siteleri için trafiğin önemi, arama motorları ve sosyal medya yönetimi, haber üretimi kolaylaştıran dijital uygulamalar ve Google web araçlarının kullanımı konuları ele alındı.

BİK Kahramanmaraş Şube Müdürü Veysel Kara açılış konuşmasında, “Dijital vatandaşlığın ve dijital arsaların konuşulduğu bir dönemdeyiz. Dünyada trend bu yönde ve göz ardı edebilmemiz mümkün değil. Bu yönüyle baktığımızda mesleğimiz değişmiyor sadece mecramız değişiyor. Bizler hem ek gelir kazanmak için hemde resmi ilanlar ile ilgili yapılabilecek değişikliklere hazırlıklı olabilmek için interneti verimli kullanmayı öğrenmeliyiz. Hepimiz için öğretici bir eğitim olmasını diliyorum.” diyerek sözü eğitimi verecek olan BİK Kurumsal İletişim Müdürü Türker Çeltik’e bıraktı.

Basın İlan Kurumunun dijital dönüşümü desteklediğine ve bu kapsamda web siteleri için verilen ek göstergeye değinerek sözlerine başlayan Çeltik, dijital mecranın gazetelerce doğru kullanılmasının birçok avantajı beraberinde getireceğini belirtti. Konuyu detaylandırarak, “Dijital yayıncılık sadece yapmak için yapılabilecek bir iş değil. Gazetelerin tiraj rakamları gibi haber sitelerinin de trafik rakamları var. Bizler Google Analytics yardımı ile bu trafiğin hangi kanal üzerinden geldiğini, okurların demografik özellikleri gibi bir çok özelliği öğrenebiliyoruz. Elimizde bu verilerle birlikte bulunduğumuz bölgede ek kaynak oluşturabilecek reklam modelleri üzerinde çalışırsak, gerçek manada bu mecraya eğilirsek mükafatını muhakkak alırız.” dedi.

Gazetelerin imtiyaz sahiplerinin dijital mecralara yoğunlaşması gerektiğini belirten Çeltik, “Haber üretimi yapıyorsanız içerik elbette ki en kıymetli ürününüz fakat bunun yanında kullandığınız yazılım ve tasarım da haber sitenizin bilinirliğiniz için önemli bir etken. Arama motorları için uygun hazırlanan içeriğiniz, Google News’e kayıtlı alan adınız ve arama motoru optimizasyonu çalışmalarınız daha geniş hedef kitlelere ulaşmanızı sağlayacak ve dijital mecradaki varlığınızı güçlendirecektir.” dedi.

Türker Çeltik eğitimde; yerel gazetelerin, ulusal yayın yapan haber siteleri ile benzer kategori yapılarına dikkat çekerek yerel gazetelerin, kategorilerini yerelleştirmesi ve özel haberlere odaklanması gerektiğine, buradan kazanılan zamanın ise SEO uyumlu içerikler üretmek için kullanılmasının daha doğru bir strateji olacağını belirtti.

Bölge gazetelerinin çalışanlarının yoğun ilgi gösterdiği eğitim, gazetecilerin sorularının cevaplanmasıyla son buldu. Eğitime katılanlara “Dijitalleşme ve Sosyal Medya Yönetimi Sertifikası” verilecek.