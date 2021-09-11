Kahramanmaraşlı uzman çavuş, İdlib’te şehit oldu

Suriye’nin İdlib kenti ile Kaferya bölgesi arasında arama-tarama faaliyeti sonrasında Afiz Üs Bölgesi’ne dönen Kirpi adlı askeri araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 2 asker şehit olurken 5’i de yaralandı. Yaralı Mehmetçikler, Matsumah’ta bulunan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerden birinin Türkoğlu ilçesi Fatih Mahallesi nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir olduğu öğrenildi. Diğer şehidin ise Kayserili olduğu bildirildi.

Şehitlerin naaşı, Hatay’ın Cilvegözü ilçesine getirildi. Şehitlerimizin naaşları, burada düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek. Şehit Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir’in cenazesi, öğle namazına müteakip Türkoğlu Mahallesi’nde defnedilecek.

Şehidin acı haberi, ailesine ulaşırken Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun da şehit Demir’le ilgili taziye mesajı yayımladı.

Vali Coşkun, “Suriye'nin İdlib bölgesinde görev yapan Türkoğlu İlçesi Fatih Mahallesi nüfusuna kayıtlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Demir şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.