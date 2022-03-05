Kahramanmaraşlı polis şehit oldu

Kahta ilçesinde bir otomobilin, maddi hasarlı trafik kazasının ardından olay yerindekilere çarpması sonucu bir polis memuru şehit oldu. 1 vatandaşın da hayatını kaybettiği kazada, 3 kişi yaralandı.

Olay, Kahta Adliyesi civarında meydana geldi. Fatih Mahallesi 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Caddesi’nde maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Kazada minibüs şarampole devrildi. Maddi hasarlı meydana gelen kaza yerine gelen polis ekipleri olay yerine çekici çağırdı. Kazaya karışan minibüsün çekici ile şarampolden çıkartıldığı esnada Mehmet R. D. idaresindeki 02 RA 722 plakalı otomobil, görev başındaki polislerin ve vatandaşların arasına daldı.

İkinci kazada otomobil sürücüsü ile olay yerinde bulunan polis memurları Ferhat Kantarcı (41), Eyüp Saz (26), vatandaşlar Ahmet Balıkçı (51), Hüseyin Kavak (30) ve Yasin Kavak (37) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan polis memuru Eyüp Saz şehit olurken; Ahmet Balıkçı isimli vatandaş hayatını kaybetti. Durumları ağır olan diğer yaralılar ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Şehit olan polis memuru Eyüp Saz'ın, Onikişubat ilçesine bağlı Şahinkaya Mahalle nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Saz’ın şahadet haberi, mahallede ikamet eden ailesine ulaştı. Onikişubat Kaymakamı Serkan Keçeli ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, acı haberi baba Hasan ve anne Hürü Saz'a verdi. Oğullarının şahadet haberini alan aile fertleri, ekipler tarafından teskin edilmeye çalışıldı. Şehidin baba evi ve sokağa Türk bayrakları asıldı.