Kahramanmaraşlı askeri personel trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, Muğla'nın Ula ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Muğla İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Kahramanmaraşlı askeri personel Çetin Torun idaresindeki 48 JZ 488 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Kızılyaka mevkisinde, karşı yönden gelen, Nail Akkan'ın kullandığı 34 BBU 586 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araçta da yangın çıktı. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlardaki yangınlar, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobilde sıkışan Torun'un, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Akkan ise ilk müdahalesi sonrasında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Torun'un cansız bedeni, incelemenin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Torun’un cenazesinin, memleketi Kahramanmaraş'a gönderileceği öğrenildi.