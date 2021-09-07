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Kahramanmaraş’ın vaka sayısı açıklandı

Kahramanmaraş’ta, 21-27 Ağustos haftasındaki Covid-19 vaka sayısı, yüz binde 125,07’den 158,71’e yükseldi.

Kahramanmaraş’ın vaka sayısı açıklandı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 21-27 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca'nın Twitter'dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 21-27 Ağustos'ta her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 148,33, Ankara'da 194,96, İzmir'de 43,30 oldu. Önceki hafta, (14-20 Ağustos) her 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı İstanbul'da 147,73, Ankara'da 176,38, İzmir'de 46,24 olarak gerçekleşmişti.

Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Rize, Bayburt, Nevşehir, Kayseri, Kilis, Trabzon, Aksaray, Gaziantep, Bolu ve Tokat olduğunu belirtti.

"Bu illerden birindeyseniz, şu günlerde daha da dikkatli olmalısınız." ifadelerini kullanan Koca, nihai çözümün aşı ve kurallara uymak olduğunu vurguladı.

14-20 Ağustos tarihleri arasında 100 bin kişide 125,07 olan Kahramanmaraş’taki vaka oranı 21-27 Ağustos tarihleri arasında 158,71’e yükseldi.

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Kahramanmaraşın Vaka Sayısı Açıklandı