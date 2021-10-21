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Kahramanmaraş’ın tüm lezzetleri Yörex’te tanıtılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Antalya’da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda Kahramanmaraş’ın 18 coğrafi işaretli ürününü, el sanatlarını ve gastronomisini tanıtıyor. Dondurma’dan pul bibere kadar birçok lezzetin tanıtıldığı fuarda, Kültür Yayınları da ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılanıyor.

Kahramanmaraş’ın tüm lezzetleri Yörex’te tanıtılıyor
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Antalya Anfaş’ta düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) stant açtı. Antalya Ticaret Borsası öncülüğünde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) katkılarıyla düzenlenen fuarda, Kahramanmaraş’a ait yöresel ürünler de ziyaretçilere tanıtılıyor. Şehrin 18 coğrafi işaretli ürününün yanı sıra, dondurma, tarhana, fıstık ezmesi, pul biber gibi geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı stant, katılımcılar tarafından ilgi odağı oldu. Geleneksel el sanatlarından yemeni, sim sırma, bakır ve ahşap ürünlerinin yer aldığı standın ziyaretçileri arasında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da vardı.

‘Sizin Oraların Nesi Meşhur?’ sloganıyla bu yıl 11’inci kez gerçekleşen fuar kapsamında oluşturulan tanıtım standı 24 Ekim Pazar gününe kadar ziyarete açık olacak.

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Kahramanmaraşın Tüm Lezzetleri Yörexte Tanıtılıyor