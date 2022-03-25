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Kahramanmaraş’ın milletvekili sayısı belli oldu

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) illerin milletvekili sayılarını son nüfus verilerine göre yeniden belirledi. Kahramanmaraş’ın 8 olan milletvekili sayısı değişmedi.

Kahramanmaraş’ın milletvekili sayısı belli oldu
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YSK, 81 ile ait milletvekili sayılarını, son nüfus verileri ışığında yeniden belirledi. Buna göre Eskişehir ve Muş’un milletvekili sayısı 1 azalırken İstanbul 1’inci bölge ve Bayburt’un vekil sayıları 1’er tane arttı. 7 milletvekili ile temsil edilen Eskişehir’in milletvekili sayısı 6’ya indi. 4 milletvekili ile temsil edilen Muş ise 3’e düştü. İstanbul’un 97 olan milletvekili sayısı 98’e, Bayburt ise 1’den 2’ye yükseldi.

Kahramanmaraş’ın çıkaracağı milletvekili sayısında ise bir değişiklik olmadı. Kahramanmaraş’tan 8 milletvekili seçilecek.

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Kahramanmaraşın Milletvekili Sayısı Belli Oldu