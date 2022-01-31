Kahramanmaraş, vaka sayılarında 3 haneye ulaştı

Bakan Koca paylaşımında 15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin; Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt ve Bayburt olduğunu söyledi.

8-14 Ocak haftasında her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı 92,45 olan Kahramanmaraş’ın 15-21 Ocak arasındaki vaka durumu 40 puanın üzerinde artarken; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron varyantına bağlı vaka sayılarındaki artış salgının ilk dönemlerindeki sonuçlara sebep olacak bir artış değil. Toplum önemli ölçüde aşılı. Hastalık hafif seyrediyor. Tedbir ise halen şart. Aşı (Turkovac) ve kişisel tedbirler ile salgın gündeminden çıkma zamanı” açıklamasında bulundu.