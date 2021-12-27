Kahramanmaraş, İletişim Başkanlığı’ndaki tecrübe kürsüsünde

Ankara’da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konferans salonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) Kurum Yetkilileri, Cevap-Onay Yetkilileri ve Birim Yetkililerinin katılımıyla CİMER eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda açılış konuşması yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Devletin meşruiyeti milletten gelir. Milletine hizmet eden devlet büyük bir devlettir. Vatandaşın memnuniyetini artırmak, kurumlar arası iş birliğini artırarak mümkündür. İletişim Başkanlığı’nda bugün bu gayretle CİMER Eğitim ve Bilgilendirme Toplantısı’nı gerçekleştiriyoruz.” dedi.

CİMER’in kurumun en hayati fonksiyonlarından biri olduğunu vurgulayan Altun, CİMER’in gerçek anlamda katılımcı demokrasinin mümeyyiz vasıflarından olduğunu söyledi. Bu toplantıyı CİMER hakkında aydınlatıcı bilgileri, güncel gelişmeleri, yenilikleri paylaşmak için yaptıklarını ifade eden Altun toplantının her şeyden önce bir kaynaşma toplantısı olduğunu belirtti.

Toplantıya Kahramanmaraş’ı temsilen Kahramanmaraş Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Şefi ve CİMER Kahramanmaraş İl Koordinatörü Aslan Yüzgeç, Kahramanmaraş CİMER yetkilisi Beyza Yücegök, Büyükşehir Belediyesi CİMER Koordinatörü Gazi Altun, Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ve CİMER Koordinatörü Saniye Karakurt katıldı.

Programda CİMER Genel Koordinatörü Filiz Ulusoy’un moderatörlüğünü yaptığı Tecrübe Kürsüsü oturumunda Bakanlık, İller ve Bağlı bütün kurumların performanslarına göre yapılan değerlendirme sonucu 1 Bakanlık, 1 Genel Müdürlük, 3 il Valiliği ve 1 İl Müdürlüğünün başarılı CİMER koordinatörleri, katılımcı koordinatörlere başarılarının sırrını ve tecrübelerini anlattı. Kahramanmaraş İl CİMER Koordinatörü Aslan Yüzgeç de tecrübelerini yaklaşık 1500 katılımcıyla paylaştı.

Yüzgeç konuşmasında öncelikle İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Durmuş Ersoy’a eğitimin düzenlemesinde emeği geçen tüm ekibe teşekkürlerini sundu. Ayrıca Kahramanmaraş’ın CİMER koordinasyon başarısında en büyük desteği veren Kahramanmaraş Valimiz Sayın Ömer Faruk Coşkun’a ve Kahramanmaraş CİMER koordinatör ve kullanıcılarına teşekkürlerini arz etti.

Tecrübe Kürsüsüne Aslan Yüzgeç’in yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığından Adnan Atmanoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünden Leyla Koçulu, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Abdullah Oğuz, Muğla Valiliğinden İsmail Arık, İstanbul Valiliğinden Bahar Gülel de katıldı.