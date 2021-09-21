Kahramanmaraş, iki doz aşı oranında yüksek riskli kategoriye geçti

Türkiye'nin aşı haritası güncellendi. Daha önce birinci doz aşıya göre sıralanan iller, ilk kez çift doz aşı sıralamasıyla yayımlandı. Türkiye genelinde en fazla çift doz aşı yapılan il Kırklareli, en az çift doz aşı yapılan il ise Şanlıurfa oldu. İzmir ve Ankara aşı haritasında sarı kategoride yer alırken, İstanbul turuncu kategoride kaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosunu paylaşarak, "Günlük Covid-19 tablomuz değişti. Bugünden itibaren, il bazında, ilk doz yerine, en az iki doz aşı olanların oranlarını paylaşacağız. Aşılarımızı yaptırarak vaka sayılarını düşürelim, can kayıplarımızı azaltalım. İlk doz aşıda önemli bir mesafe kaydettik" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 85.10 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 68.13 olarak kayıtlara girdi. Kahramanmaraş, bu oranın altında kalarak, yüzde 59,8’lik oranı ile yüksek riskli illerden biri oldu.

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 52 milyon 824 bin 748 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 42 milyon 286 bin 431 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 9 milyon 874 bin 693 kişiye aşı yapıldı.