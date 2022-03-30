Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
İlçe Jandarmaya yeni hizmet binası yapılıyor
İlçe Jandarmaya yeni hizmet binası...
Aycan: “Sulama projeleri bitirilmeli”
Aycan: “Sulama projeleri bitirilmeli”
CHP Ekonomi Masası, Kahramanmaraş’ta
CHP Ekonomi Masası, Kahramanmaraş’ta
Yeni güzergahta çalışmalar başladı
Yeni güzergahta çalışmalar başladı
Yolcu taşımacılığı ücretlerine zam geldi
Yolcu taşımacılığı ücretlerine zam geldi
banner191
banner162

Kahramanmaraş İçin Birlikte Çalışıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’yi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kahramanmaraş heyeti olarak Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi’yi ziyaret ettik. Tarım, orman ve altyapı alanındaki taleplerimizi ilettik” dedi.

Kahramanmaraş İçin Birlikte Çalışıyoruz
banner167

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile bir araya geldi. Bakanlık binasında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Güngör’ün yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Melike Özdemir ve ilgili birimlerin bölge müdürleri de yer aldı.

Bakan Kirişçi’ye Teşekkür

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Milletvekillerimiz Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, İl Başkanımız Fırat Görgel, Andırın Belediye Başkanımız Ahmet Doğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi’yi ziyaret ettik. Şehrimizin tarım, orman ve altyapı çalışmaları ile ilgili taleplerini ilettik. Kahramanmaraş’a gösterdiği yakın ilgi için bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah el birliği ile Kahramanmaraş’ımıza katkı sağlayacak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler