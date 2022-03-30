Kahramanmaraş İçin Birlikte Çalışıyoruz

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile bir araya geldi. Bakanlık binasında gerçekleştirilen ziyarette Başkan Güngör’ün yanı sıra AK Parti Milletvekilleri Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, KASKİ Genel Müdürü Ahmet Kavak, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Melike Özdemir ve ilgili birimlerin bölge müdürleri de yer aldı.

Bakan Kirişçi’ye Teşekkür

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Milletvekillerimiz Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal, İl Başkanımız Fırat Görgel, Andırın Belediye Başkanımız Ahmet Doğan ile Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişçi’yi ziyaret ettik. Şehrimizin tarım, orman ve altyapı çalışmaları ile ilgili taleplerini ilettik. Kahramanmaraş’a gösterdiği yakın ilgi için bakanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah el birliği ile Kahramanmaraş’ımıza katkı sağlayacak hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.