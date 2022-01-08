Kahramanmaraş firmasına ait otobüs kaza yaptı: 2 ölü 19 yaralı

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Trabzon seferini yapan Kadir Çam yönetimindeki Lüks Kahramanmaraş Turizm firmasına ait 46 KY 500 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolu Kemreli köyü yakınlarında, 50 ER 706 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kaza sonucu kamyonetten geriye demir yığını kalırken otobüs ise şarampole girerek durabildi. Kazada, kamyonet şoförü ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Hasan Hüseyin Taşkıran (31) yaşamını yitirdi.

Otobüsün sürücüsü Kadir Çam, muavin Mustafa Gürbüz ile Sibel Kaya, Zehra Yozoğulları, Talat Büyük, Damla Büyük, Mehmet Fatih Köroğlu, Ömer Aydın, Burak Yoksul, İrem Taştekin, Ahmet Mete Emiroğlu, Fatma Tuğçe Koçakütük, Soner Özdemir, Bakiye Yıldız ile Belkıs Rezai, Gholam Rasul, Fereshte, Omid ve Reyhan Hosseini adlı yabancı uyruklu yolcular yaralandı.

İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü Sivas'a sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.