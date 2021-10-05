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Kahramanmaraş, çift doz aşıda maviye bir adım daha yaklaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş’ın iki doz Covid-19 aşısında yüzde 65 oranını yakalayarak mavi kategoriye bir adım daha yaklaştığını açıkladı.

Kahramanmaraş, çift doz aşıda maviye bir adım daha yaklaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; ülke genelinde iki doz Covid-19 aşısı olanların oranlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Koca, Covid-19'la mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların oranının, Tekirdağ ve Çorum'da da yüzde 75'in üzerine çıktığını, böylece mavi il sayısının 22'ye ulaştığını belirtti.

İkinci doz Covid-19 aşısı olanların oranının, Kahramanmaraş ve Niğde'de de yüzde 65'i geçtiğinin bilgisini veren Bakan Koca, "Bu iki ilimizin haritadaki rengi artık sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75'i aşmak üzere yarışalım” dedi.

Kahramanmaraş, yüzde 65’i geçen çift doz aşılama oranı ile birlikte risk haritasında ‘turuncu’ renkten ‘sarı’ renge geçiş yapmış oldu.

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