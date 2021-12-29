Kahraman Sağlıkçılara Belediye Otobüsleri Ücretsiz!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına sunduğu ücretsiz toplu taşıma hizmetinde uzatmaya gitti. Kasım ayı olağan meclis toplantısında alınan karar kapsamında uygulamaya koyulan hizmet 30 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek. Belediye otobüslerinde geçerli olacak ücretsiz toplu taşıma hizmetinden tüm kamu ve özel sektör çalışanları yararlanabilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan karar çerçevesinde yapılan düzenlemeyle sağlık çalışanları belediye otobüslerini 6 ay daha ücretsiz kullanacak.