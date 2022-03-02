Kadın istihdamına aylık 3 bin 984 lira hibe desteği

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Cevdet Ceylan, 7 ilde hayata geçirdikleri 'Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin tanıtımını yaptı.

Ceylan, sosyal güvenlik sistemindeki en önemli sorunlardan birinin kayıt dışı istihdam diğerinin de kadın istihdamının gelişmiş ülkelere göre istenilen seviyelerde olmaması olduğunu belirterek, "Bu sorunlar sosyal güvenlik sistemine ve dolayısı ile ülke ekonomisine ciddi zararlar vermektedir. Ayrıca kadınların iş gücü piyasasına katılımı; kadının ekonomik özgürlüğünü sağladığı gibi kendine olan güvenini ve toplumsal saygınlığını da artırmaktadır. Ancak dünyada ve Türkiye'de erkeklerle istihdam oranı karşılaştırıldığında; kadınlarda istihdam oranının daha düşük olduğu görülmektedir" dedi.

SGK Başkanı Ceylan, "Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi girişimci kadınları desteklemek, rekabete daha dayanıklı hale getirmek ve temelde kayıtlı kadın istihdamını artırarak kayıt dışı istihdam oranlarını düşürmek için hayata geçirilmiş AB ile ortaklaşa finanse edilen bir hibe projesidir. Projenin ana mantığı kadın işverenlerin ilave olarak istihdam edecekleri kadın işçiler üzerine kurgulanmıştır. Proje kapsamında, özellikle küçük ölçekli, işçi sayısı 9 ve daha aşağıda olan işverenler ilave kadın istihdamı sağlamak koşulu ile projeden faydalanacaktır” şeklinde konuştu.

Projenin hibe başvurularının sürdüğünü bildiren SGK Başkanı Cevdet Ceylan, “Proje, Ankara, İstanbul, Samsun, Aydın, Denizli, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde uygulanacaktır. Projenin hibe başvuruları 21 Şubat 2022 tarihinde başlamış olup bu tarihten itibaren ilave istihdam sağlayan işverenlerimiz projeden faydalanabilecektir. Yine proje kapsamında 4 bin kadın işverenimiz projeden fayda sağlayacak olup yanlarında çalıştıracakları 4 bin kadın işçimiz de istihdam edilmiş olacaktır. Proje için gerekli şartları sağlayan işverenlerimize 2022 yılı için aylık 3 bin 984 TL hibe desteği sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.