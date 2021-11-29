Kadın doğum uzmanı krizine geçici çözüm

Sağlık Bakanlığı’nın son olarak yayımladığı 2021 Yılı 3.Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası’nda da Elbistan’a, 6 uzman doktor ve 3’ü uzman olmak üzere 4 de diş hekimi kadrosu verildi. Önümüzdeki günlerde noter huzurunda çekilecek kura sonucunda Elbistan Devlet Hastanesi’ne çocuk cerrahisi, gastroenteroloji, genel cerrah, göğüs hastalıkları, kalp ve damar cerrahisi ve kardiyoloji branşlarında uzman doktor kadrosu ayrıldı.

Elbistan Devlet Hastanesi’nin en büyük uzman hekim açığı ise kadın doğumda bulunuyor. Sağlık Bakanlığı, Elbistan Devlet Hastanesi’ne bir süredir kadın doğum uzmanı kadrosu açmıyor. Elbistan Devlet Hastanesi’nin internet sitesinde 4 kadın doğum uzmanı kadrosu görünse de; bu isimlerden hiçbiri şuan hastanede görev yapmıyor. Söz konusu uzman hekimler, tayin ya da istifa yoluyla hastaneden ayrılınca; geçici görevlendirme ile sorun çözülmeye çalışılıyor.

Sağlık Bakanlığı Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) ise, Elbistan Devlet Hastanesi’nde poliklinik yapan 5 kadın doğum uzmanı olduğu görülüyor. Poliklinik yapan doktorlardan Aytekin Uzkar ile Gökhan Yavaş, Afşin Devlet Hastanesi’nden, Huri Niğar Şahpaz Kurşun KSÜ Tıp Fakültesi’nden ve Rasim Konuş ise Necip Fazıl Şehir Hastanesi’nden geçici görevlendirme ile belirli günlerde Elbistan Devlet Hastanesi’ne geliyor.

MHRS’den bu 4 uzman hekim için randevu alınamazken, vatandaşlar da duruma tepki gösteriyor. Elbistan Devlet Hastanesi’ne acil olarak kadın doğum uzmanı atanmasını isteyen vatandaşlar, “Şuan randevu alamıyoruz. Sorduğumuzda ise kadın doğum uzmanlarının dışarıdan geldiğini söylüyorlar. Böylesine bir sağlık kurumunda kadrolu uzman hekim olmaması nasıl izah edilebilir? Bu soruna mutlaka çözüm bulunmalı” diye konuşuyorlar.