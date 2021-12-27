Kademeli elektrik faturası uygulaması 1 Ocak’ta başlıyor

Kademeli faturalandırmada temel prensibin 4 kişilik hane halkının 100 metrekarelik bir evdeki temel elektrik enerjisi ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “EPDK’nın elinde Türkiye ortalamasında hanelerin kullandığı ortalama elektrik tüketimi de var. Birinci kademede asgari ihtiyaçları karşılayacak seviyede bir rakamdan bahsediyoruz” dedi.

Kademeli tarifede temel felsefenin ilk gruptaki tüketicinin desteklenmesi olduğunu dile getiren Bakan Dönmez, “Ödeme güçlüğü olmayanın tüm tüketimini desteklemek adil değil. Eşitlik değil de adaleti biraz daha öne çıkartan bir mekanizma” şeklinde konuştu.

Kademeli elektrik faturası uygulamasına göre, 100 birime kadar bir birim fiyat belirlenecek. 100 birimin üstünde ise ayrı bir fiyat çalışacak. Herkes için 100 birim için aynı fiyat olacak. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkan aboneler için o 50 birimlik fiyat, ikinci kademeden oluşacak. Diğer yandan faturalar da gayet şeffaf olacak. Faturada birinci kademenin fiyatı ne ikinci kademeden ne kadar kullanılmış görülecek. Tüketici bir önceki endeksle okuyup denetleyebilecek, itiraz edebilecek.