Kaçak ve usulsüz avlanma cezasız kalmıyor

Kaçak ve usulsüz avlanma yaban hayatına büyük zararlar veriyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün taşra teşkilatı görevlileri, yürüttükleri sıkı çalışmalarla bu suçu işleyenleri tespit edip caydırıcı cezalarla önüne geçilmesi için 7 gün 24 saat mesai harcıyor. Kaçak ve usulsüz avlanan kişiler, yalnız idari para ya da tazminat cezası ile kurtulamıyor, avlanmaya dahil tüm eşya ve araçlara model ya da maddi değeri fark etmeksizin el konuluyor.

Söz konusu araçlar ve malzemeler, 4915 sayılı kanun çevresinde el koyma kararı kesinleştikten sonra satılarak Tarım ve Orman Bakanlığı hesabına aktarılıyor. Ayrıca yasak avlanma ile yaban hayatında ve ekosistemde meydana gelen tahribat ve eksilme sebebiyle hayvan türlerine göre Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen tazminat bedelleri kabahatlilerden alınıyor.

2020 yılında; yasa dışı av nedeniyle; 58’i araç (traktör, otomobil, kamyonet) 1353’ü tüfek, 174’ü ses cihazı, 1147’si de tuzak, kapan, ilmek olmak üzere 2 bin 732 eşyaya el konulduğu bildirildi. 2021 yılının ilk 9 ayında ise; çeşitli tür ve cinste 22 araç, 695 tüfek, 38 ses cihazı ve 2 bin 669 diğer malzemeler olmak üzere toplam 3 bin 424 eşyaya el konulduğu belirtildi.