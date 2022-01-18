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Kaçak ördek ve keklik avına 12 bin lira ceza

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri tarafından yasa dışı olarak ördek ve keklik avında yakalanan 3 şahsa, 12 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaçak ördek ve keklik avına 12 bin lira ceza
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Elbistan Şefliği ekipleri, sorumluluk sahasında kalan bölgelerde av koruma ve kontrol faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. Kentin iki ayrı kırsal noktasındaki yasa dışı olarak avlanan şahıslar, sıkı denetime takıldı.

İlçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’ndeki Çilingir Çayırı bölgesinde 3 adet canlı mühre ile kaçak olarak ördek avı yapan bir şahıs, DKMP ekiplerince yakalandı. Şahsın yasa dışı avda kullandığı canlı mührelere el konuldu. Şahsın kullandığı evsin de imha edildi.

Ava kapalı olan Şardağı Devlet Avlağı’nda da denetim yapan ekipler, 2 şahsın kaçak keklik avı yaptığını tespit etti.

Şahıslara, 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefet suçundan toplam 12 bin lira idari para cezası kesildi. Şahısların avda kullandıkları 2 adet ruhsatsız tüfeğe de mülkiyeti kamuya geçirilmek üzere el konuldu.

DKMP Elbistan Şefliği ekiplerinin, av koruma ve kontrol faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre süreceği bildirildi.

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Kaçak ördek Ve Keklik Avına 12 Bin Lira Ceza