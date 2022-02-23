Kaçak kazı yapan 2 kişi jandarma ekiplerine yakalandı

Elbistan’da, höyük alanında izinsiz kazı yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve KOM timleri, ilçeye bağlı Güvercinlik Mahallesi’ndeki höyük alanında kaçak kazı yapıldığı istihbaratı üzerine harekete geçti. Sit alanı yakınlardaki kazının olduğu bölgeye giden jandarma ekipleri, T.Ş.(35) ve D.Y.(40) isimli şahısları suçüstü yakaladı. Şahısların, 2 metre genişliğinde ve 20 metre derinliğinde kazı yaptıkları belirlendi. Şahısların, kaçak kazıda kullandığı aletlere de el konuldu.

Şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldı.