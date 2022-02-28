Kabin Kadın Giyim Mağazası açıldı

Kabin Kadın Giyim Mağazası, Ceyhan Mahallesi Ahmet Karacabey Caddesi üzerinde düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı.

İşyerinin açılış kurdelesini Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cevdetiye Belediye Başkanı Mehmet Özer, Elbistan Esnaf Odası Kemal Şahin ve işletme sahibi Melike Göktürk birlikte kestiler.

İşletme sahibi Melike Göktürk, mağazalarında kadın giyim üzerinde hizmet verdiklerini belirterek şunları söyledi:

“Kabin Kadın Giyim Mağazamız, Elbistan ve diğer ilçelerimizden kadınların yeni uğrak mekânı olacak. Kendini özel ve güzel hissetmek isteyen kadınlara özel tasarımlarla birlikte, kaliteli ürün ve güler yüzlü hizmet için Elbistan ve diğer ilçelerimizdeki kadınlarımızı mağazamıza bekliyoruz. Açılışımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan dostlarımıza da teşekkür ediyorum.”

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ve Cevdetiye Belediye Başkanı Mehmet Özer de işletme sahibi Melike Göktürk’e hayırlı olsun dileğinde bulundular.